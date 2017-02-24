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Irak, Musul havaalanı saldırısında 40 askerini kaybetti

Musul’un batı kesiminde Irak’la DEAŞ arasında süren yoğun çatışmalarda Irak silahlı güçlerinden 40 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak, Musul havaalanı saldırısında 40 askerini kaybetti

24 Şubat 2017 10:44

Irak askeri komutanlığı, Musul havaalanının yüzde 50’sini ele geçirdiğini açıkladı. Musul’un batı kesiminde Irak’la DEAŞ arasında süren yoğun çatışmalarda Irak silahlı güçlerinden 40 kadar askerin öldüğü, onlarca askerin de yaralandığı kaydedildi.

Askeri kaynaklar, Musul havaalanı, şeker fabrikası, Me’mun mahallesi ve Gazlan askeri üssünde yoğun çatışmaların sürdüğünü açıkladı. Savaş helikopterleri, Irak ve koalisyon güçlerine ait uçakların şehrin kuzey batısında birkaç noktayı bombaladığı belirtildi.

DEAŞ, havaalanının Irak kuvvetlerinin girdiği kısmı ve şeker fabrikasını bombalarken, içinde bir yüzbaşının da bulunduğu 4 Irak askeri hayatını kaybetti.

Müşterek Operasyon güçlerinin komutan yardımcısı, daha önce yapılan, Musul havaalanının tamamen ele geçirildiği haberini düzelterek, havaalanının yüzde 50’sini ellerinde bulundurduklarını beyan etti.

 

Etiketler: asker, DEAŞ, Irak, musul


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