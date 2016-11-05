Musul’un terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesi amacıyla başlatılan Musul operasyonu kapsamında Irak güçleri önemli bir ilerleme kaydetti. Irak güçleri, Musul’un güneydoğusunda bulunan ve stratejik bir öneme sahip Hammam El Alil kasabasını terör örgütü DEAŞ’tan geri aldı. Hammam El Alil kasabasına girmeyi başaran Irak ordusu, kasabada bulunan binalara da Irak bayrağını astı. Kasabada çok sayıda Irak vatandaşının bulunduğu ve Irak ordusunun vatandaşlardan evlerini terk etmemesini istediği aktarıldı. El Alil, DEAŞ’ın Musul’un güneyindeki “son kalesi” olarak görüldüğü için stratejik bir öneme sahip.

