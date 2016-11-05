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Irak ordusu El Alil’e girdi

Irak güçleri Musul’un güneydoğusunda bulunan Hammam El Alil kasabasına girdi ve kasabada bulunan binalara Irak bayrağını astı.

Irak ordusu El Alile girdi

05 Kasım 2016 16:58
Irak ordusu El Alil’e girdi - Tıkla İzle

Musul’un terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesi amacıyla başlatılan Musul operasyonu kapsamında Irak güçleri önemli bir ilerleme kaydetti. Irak güçleri, Musul’un güneydoğusunda bulunan ve stratejik bir öneme sahip Hammam El Alil kasabasını terör örgütü DEAŞ’tan geri aldı. Hammam El Alil kasabasına girmeyi başaran Irak ordusu, kasabada bulunan binalara da Irak bayrağını astı. Kasabada çok sayıda Irak vatandaşının bulunduğu ve Irak ordusunun vatandaşlardan evlerini terk etmemesini istediği aktarıldı. El Alil, DEAŞ’ın Musul’un güneyindeki “son kalesi” olarak görüldüğü için stratejik bir öneme sahip.
 


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