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Irak ordusu Musul’a ilerliyor

Irak ordusu ve polisinin Musul’un güneyindeki ilerleyişi sürüyor.

Irak ordusu Musula ilerliyor

01 Kasım 2016 16:51
Irak ordusu Musul’a ilerliyor - Tıkla İzle

Musul’un terör örgütü DAEŞ’ten temizlenmesi amacıyla başlatılan Musul operasyonu kapsamında Irak ordusunun ilerleyişi sürüyor. Musul’a doğudan giriş yapan Irak ordusu, aynı zamanda bölgedeki bazı köylerde de kontrolü sağlıyor. Koalisyon uçakları da Irak ordusunun ilerleyişine, DAEŞ mevzilerini bombalayarak destek veriyor. Musul’un güneyinde ise Irak ordusu ve polis iki cepheden ilerleyişini sürdürüyor.
Iraklı general Sami el Aridi, Irak ordusunun terör örgütü DAEŞ militanlarının direnmesine rağmen Musul’un Kokceli Mahallesi'ne girdiğini bildirmişti.
Öte yandan Irak ordusuna bağlı güçlerin Musul’daki devlet televizyonu binasına girdiği bildirildi.

Etiketler: Irak


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