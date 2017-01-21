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Irak Ordusu, Musul'da bazı mahalleleri ele geçirdi

Irak Ordusu, Musul'da bazı mahalleleri ele geçirdi.

Irak Ordusu, Musulda bazı mahalleleri ele geçirdi

21 Ocak 2017 16:32

Irak hava kuvvetleri, Musul'daki DEAŞ hedeflerini bombalamaya devam ediyor. Musuldaki Askeri Operasyonların Komutanı Abdul Emir Yarullah, Musul’un kuzeyinde ticaret merkezi olan bazı mahalleleri DEAŞ’tan aldıklarını ve binaların üzerine Irak bayrağı diktiklerini açıkladı.
Haşdi Şabi’ye bağlı Cihat Tugayı militanları ise Telafer yakınlarında Raşidiye Mahallesinden Fırat’ın diğer tarafına kaçmaya çalışan 20 kadar DEAŞ’lı militanı öldürdüklerini, 4 askeri aracı tahrip ettiklerini, 3 araca da el koyduklarını söyledi.
 

Etiketler: Irak ordusu, musul


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