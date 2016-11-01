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Irak Ordusu Musul’un Kokceli Mahallesine girdi

Irak Ordusu’nun Musul’un Kokceli Mahallesine girdiği bildirildi.

Irak Ordusu Musulun Kokceli Mahallesine girdi

01 Kasım 2016 14:31

Musul’un terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesi amacıyla başlatılan operasyon kapsamında Irak ordusunun Musul’a doğru ilerleyişe geçtiği kaydedildi. Iraklı general Sami el Aridi, Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ militanlarının direnmesine rağmen Musul’un Kokceli Mahallesine girdiğini bildirdi. Aridi, "Irak özel kuvvetleri bölgeye girdi. DEAŞ, direniyor ve Kamara Mahallesini engellemek ve askeri birliklerin ilerleyişini engellemek için patlamaya karşı korucu duvar yerleştiriyor" dedi.
ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları da Kokceli’deki DEAŞ mevzilerine yönelik hava saldırısı başlattı.
 

Etiketler: Irak Ordusu Musu


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