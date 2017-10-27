Diğer
Kategoriler

Irak ordusu ve Peşmerge arasında çatışmalar şiddetlendi

Irak güçleri ile Peşmerge arasında Kerkük’ün ele geçirilmesinin ardından şiddetli çatışmalar yaşanırken, Irak güçlerinin Erbil-Dahok sınırı arasındaki Ninova’ya üç yeni askeri birlik ve savaş helikopteri gönderdiği belirtildi.

Irak ordusu ve Peşmerge arasında çatışmalar şiddetlendi

27 Ekim 2017 11:28

Irak’ın Kerkük’ü ele geçirmesinin ardından Peşmerge kuvvetleri ile şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilirken, Erbil-Dahok sınırı arasındaki Ninova bölgesine üç yeni askeri birlik ve savaş helikopteri gönderdiği açıklandı. Dün Irak kuvvetlerinin, Mahmur, Zammer ve Rabia kasabalarında Peşmerge kuvvetleri ile yaptığı çatışmada 60 kayıp verdiği bildirildi. Irak güçlerinin Dahok ile Türkiye arasındaki Fişhabur Sınır Kapısı'nı kontrol altına almak istediği de kaydedildi.

Irak ordusundan bir yetkili, Peşmergenin son saldırısında, Avrupa Birliği ve ABD’nin DEAŞ’a karşı kullanılmak üzere verdiği füzeleri kullandığını ileri sürdü. 

Irak ordusunun 16. Bölük Komutanı Albay Macit Hüseyin, Peşmergeye ağır kayıplar verdirdiklerini söyledi. Macit Hüseyin, Fişhabur Sınır Kapısı'na doğru ilerlemek için kuvvetlerini takviye ettiklerini, hedeflerine ulaşmak için gerekirse hava saldırıları da yapacaklarını söyledi.

Muhammed Omer Serrac 

 

Etiketler: Irak ordusu, Peşmerge

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç