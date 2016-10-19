Musul’u terör örgütü DAEŞ’ten geri almak için başlatılan operasyon 3’üncü gününe girdi. Operasyon kapsamında Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin Musul’a ilerleyişi sürüyor. Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin ilerleyişi sırasında kent çevresinde bulunan köylerde de DAEŞ militanları ile ordu birlikleri ve Peşmerge güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. ABD önceliğinde koalisyon güçlerinin de hava saldırıları ile destek verdiği operasyon kapsamında hem Irak ordusu hem de Peşmerge güçleri Musul çevresindeki birçok köyde kontrolü sağladı. Operasyonun üçüncü gününde Irak ordusu, Şii milis grubu Heşdi Şabi ve federal polis, Musul’un güneyinde bulunan Geyara bölgesinde 21 köyde kontrolü sağladı. Çatışmalar sürerken, DAEŞ militanları Irak ordusuna yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Terör örgütü DAEŞ’in kentin güneydoğusuna konuşlanan Irak ordusuna ait tanka bomba yüklü araçla düzenlediği intihar saldırısında 70 Iraklı asker hayatını kaybetmişti.