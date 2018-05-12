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Irak sandık başında!

Bugün Irak’ta bütün bölgelerde Irak Millet meclisi için 2018 milletvekili seçimleri başladı.

Irak sandık başında!

12 Mayıs 2018 11:23

Irak Seçim Konseyi, Irak’ta bu sabah mahalli saatle 07.00’de başlayan milletvekili seçimleri için 24 milyon seçmen oy kullanacağını açıkladı. Oy kullanma sürecinin başlamasıyla seçim propagandaları da yasaklandı. Bu seçimin Irak’ın DAEŞ’ten temizlenmesinden sonra yapılan ilk seçim olduğu kaydedildi. 

Bu seçimle Irak’ta yeni hükümet kurulacak. Bu seçim ABD’nin Irak’a müdahalesiyle Saddam Hüseyin yönetimini devirdiği 2003’ten sonraki 4. seçim oluyor. 

Irak’ın 19 bölgesi için 329 temsilcinin seçileceği Meclis için yaklaşık 7 bin aday katılıyor. Seçime İslamcı partilerin yanında komünist partiler de katılıyor. Seçimde şimdiki Başbakan Ali Haydar Ibadi’nin seçimi yeniden kazanması bekleniyor. Ancak Şii milis lider Hadi al-Amiri ve Eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin de şanslı olduğu ifade ediliyor.
İran’da 20 yıllık bir sürgün hayatı yaşadıktan sonra 2003’de Irak’a dönen Saddam Hüseyin’nin güçlerine saldıran Amiri’nin İbadi’nin en büyük rakibi olduğu kaydediliyor. Amiri’nin İran ile yakın bağları olduğu biliniyor. İbadi, 2014 yılında Maliki’den sonra başbakan seçilmişti.
(Muhammed Omer Serrac/İHA) 

 

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