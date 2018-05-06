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Irak savaş uçakları Suriye’de DEAŞ’ı bombaladı

Irak savaş uçakları, Suriye’de terör örgüt DEAŞ’ın mevzilerini bombaladı.

Irak savaş uçakları Suriyede DEAŞı bombaladı

06 Mayıs 2018 13:19

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ve Başbakan Haydar el-İbadi’nin verdiği emirler doğrultusunda Irak savaş uçaklarının bu sabah terör örgüt DEAŞ’in Suriye’nin kuzeydoğusundaki mevzilerini bombaladığı duyuruldu. Bir ay içerisinde düzenlenen iki hava harekatının Hasaka iline bağlı el-Dişişe bölgesinde DEAŞ karargahlarını hedef aldığı belirtilen açıklamada detaylara yer verilmedi.

Irak savaş uçaklarının 19 Nisan’da sınır ötesine düzenlediği hava harekatında, aralarında bazı yöneticilerin de bulunduğu 36 DEAŞ’lının öldürüldüğü duyurulmuştu.  

 

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