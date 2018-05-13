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Irak seçimlerine katılım oranı %44.52

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği, bugün ülkede yapılan genel seçime katılım oranı %44.52 olduğunu ve seçimlerin başarılı bir şekilde tamamlandığını açıkladı.

Irak seçimlerine katılım oranı %44.52

13 Mayıs 2018 02:13

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği Başkanı Riyaz el-Bedran yaptığı basın toplantısında seçimlerin başarılı bir şekilde tamamlandığının altını çizerek “Seçimlerin başarılı bir şekilde geçmesinden dolayı Irak halkını kutlamak istiyorum. Genel ve özel seçimlere katılım oranı %44.52. 24 milyondan fazla seçmenin 10 milyonu oyunu kullandı” dedi. Açıklanan katılım oranının kesin olmadığını belirten el-Bedran, bazı seçim merkezlerinin sandıkları henüz ulaşmadığını belirtti.
Seçimlere hile katıldığı iddialarını yalanlayan el-Bedran “Seçimlere hile ve sahte yapıldığı iddiaları asılsızdır bazı tarafların ortalığı karıştırma girişimleridir. Herkesi sonuçlara saygı duymaya davet ediyoruz” dedi.
 

 

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