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Irak seçimlerinin kısmi sonuçları açıklandı

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği cumartesi yapılan milletvekili seçimlerinin kısmi sonuçlarını açıkladı. 10 ilin sonuçlarına göre Hadi el-Amiri başkanlığındaki Fetih İttifakı birinci, Şii lider Mukteda el-Sadır’ın başkanlığındaki Sairun İttifakı 2. Sırada geldi.

Irak seçimlerinin kısmi sonuçları açıklandı

14 Mayıs 2018 08:26

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği gece geç saatlerde başkent Bağdat’ta, 18 ilde yapılan seçimlerin 10 ilin sonuçlarını açıkladı. Erbil, Süleymaniye, Duhok, Necef, Selahattin, Kerkük, Misan ve Musul’daki sonuçları açıklamayan komiserliğin açıklamasına göre Şii Milis Gücü Haşdi Şabi yöneticilerinin yer aldığı Fetih İttifakı, Kerbela, Babil, Basra, Kadisiye illerinde ilk, Bağdat, Vasıt, Müsenna, Diyale ve Dikar’da 2. Sırada geldi. Şii lider Mukteda el-Sadır’ın başkanlığındaki Sairun İttifakı, Bağdat, Vasıt, Müsenna, Dikar’da birinci, Babil, Kerbela, Basra ve Kadisiye’de 2. Sırada. Sünni lider Üsame el-Nuceyfi liderliğindeki Irak Kararı İttifakı, Diyale’de birinci, Anbar’da üçüncü sırada geldi.
Anbar Valisi Muhammed el-Halbusi Başkanlığındaki Anbar Huvetuna Listesi ise birici sırada.
Eski Başbakan İyad Allavi Başkanlığındaki el-Vataniye İttifakı, Anbar’da ve Diyale’de 2. Sırada. Başbakan Haydar İbadi’nin el-Nasr listesi Vasıt, Dikar, Kerbela, Babil, Basra ve Kadisiye’de 3.
Nuri Maliki’nin Hukuk Devleti Listesi Bağdat’ta 3. Sırada. Ammar el-Hakim’in Hikme Grubu Müsenna’da 3.
Ülkede Saddam döneminden sonra 4. Ve DEAŞ’tan sonra 1. Kez gerçekleştirilen seçimlerin kesin sonuçları bugün açıklanması bekleniyor.  

 

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