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Irak seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği ülkede yapılan genel seçimlerin kesin sonuçlarını ilan etti. Kesin sonuçlara göre Şii lider Mukteda el-Sadır’ın başkanlığındaki Sairun İttifakı ilk sırada yer aldı.

Irak seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

19 Mayıs 2018 11:56

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği Daire Başkanı Riyad Bedran bu sabah Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında ülkede 2003’ten bu yana yapılan en tartışmalı seçim sonuçlarını açıkladı. Şii lider Mukteda el-Sadır’ın başkanlığındaki Sairun İttifakı 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekili kazandı. Şii Milis Gücü Haşdi Şabi Komutanı Hadi el-Amiri başkanlığındaki Fetih İttifakı 47 sandalye ile ikinci sırada gelirken, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığındaki el-Nasr İttifakı 42 sandalye ile üçüncü sırada yer aldı.


Saddam rejimi devrildikten sonra katılım oranı yüzde 44.52 ve 24 milyondan fazla seçmenin 10 milyonu oyunu kullandığı seçimlerde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Mesut Barzani Başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 25 sandalye ile birinci, eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 17 sandalye ile 2. sırada yer aldı.  

 

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