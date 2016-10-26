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Irak sınırında gerçek Survivor parkuru kuruldu

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyüzü köyünde yaşayan bir grup çocuğun Survivor yarışmasından esinlenerek bahçelerinde kendi imkanlarıyla yapmış oldukları parkura sessiz kalmayan yapımcı Acun Ilıcalı köy meydanında gerçek parkur kurdurdu.

Irak sınırında gerçek Survivor parkuru kuruldu
Irak sınırında gerçek Survivor parkuru kuruldu - Foto Galeri

26 Ekim 2016 11:05
Irak sınırında gerçek Survivor parkuru kuruldu - Tıkla İzle

Geçtiğimiz aylarda İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan ‘Irak sınırında Survivor köyü’ haberi üzerine çocukların çağrısına kayıtsız kalmayan Acun Ilıcalı sözünü tutarak Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyüzü köyüne gerçek bir parkur kurdu. Survivor yarışmasından esinlenen bir grup çocuk kendi imkanlarıyla yapmış oldukları parkurla tüm Türkiye’ye seslerini duyurarak yapımcı Acun Ilıcalı’ya çağrıda bulunmuş ve bir parkur istemişlerdi. Çocukların bu çağrısına sosyal medya hesabından yanıt veren Acun Ilıcalı Twitter hesabından çocuklara destek olacağını ve gerçek bir parkur kuracağını yazmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Acun medya ekibi Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Günyüzü köyüne gelerek gerçek parkuru kurdu. Köyde yaşayan çocuklara kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıtan ekip köylülerin ortaklaşa göstermiş olduğu alanda parkuru kurdu. Kurulan parkurda 'Ünlüler' ve 'Gönüllüler' olarak iki gruba ayrılan çocuklar gerçek Survivor yarışmasını yaşamış oldu. Birinci olan çocuklar gün boyu eğlendikten sonra parkuru kuran ekiple hatıra fotoğrafları çektikten sonra akşam saatlerinde evlerine dağıldı.

"Her gün rüyamda Acun Ilıcalı'nın yanında olduğumu görüyorum"
Survivor köyünde yaşayan çocuklar yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibine teşekkür ederek, Ilıcalı’yı karşılarında görmeyi hayal ettiklerini söyledi. Doğan Ediş ve Rabia Roza Ediş, yapılan parkur hakkında düşüncelerini dile getirirken sevinçlerini gizleyemedi. Acun Ilıcalı rolünü üstlenen Doğan Ediş gerçek parkur karşısında çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Gerçek parkurun yapılacağını, bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim, çok mutluyum. Ev ev dolaşarak arkadaşlarımı toplayıp doyasıya gerçek parkurda eğleneceğiz. Bize bu güzel anı yaşatan Acun ağabeye ve ekibine çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Neredeyse her gün rüyamda Acun ağabeyin yanındaydım. Şimdi tam oradayım sanki" dedi.

"Tek hayalim Acun Ilıcalı'ya sarılmak"
Rabi Roza Ediş ise çok mutlu olduğunu, tek hayalinin Acun Ilıcalı’ya sarılmak olduğunu söyledi. Ediş, "Çok mutluyum ne diyeceğimi bilemiyorum. Acun ağabeye çok teşekkür ederim. Köyün tam ortasına kuruldu parkurumuz. Bütün arkadaşlarımla burada doyasıya eğleneceğiz. Bize kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Keşke Acun ağabey bizi 'O Ses Türkiye' yarışmasına davet etse. Biz de orada Acun ağabeyi canlı canlı görmüş oluruz" diye konuştu.
 


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