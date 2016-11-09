Suriye ve Irak'ın çeşitli kentlerinde yaşanan savaş ve iç karışıklıktan kaçan sığınmacılar, yasadışı yollarla Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesine geliyorlar. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, zorlu yollardan geçerek vardıkları beldede zor günler geçiriyor. Özellikle yaşlı ve çocukların büyük sıkıntı çektiğini dile getiren sığınmacılar, Van'daki göç merkezine gönderilmek istediklerini söylediler.

“Ne ekmek ne de para var”

Suriye’deki savaştan kaçarak Irak’a gelen ve burada da DEAŞ terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle yeniden yollara düştüğünü söyleyen bir sığınmacı ise, “Kobani’den Kamışlı’ya kadar bir ay yol gittik. Kamışlı’dan da Irak’a gittik. Irak’tan da tekrar Türkiye’ye geldik. Burada zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Çoluk çocuk herkes soğuk havadan dolayı hasta. Ne yiyecek ekmeğimiz var ne de paramız var” dedi.

Zorlu mevsim şartlarıyla mücadele eden ve kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşayan sığınmacılar, yaktıkları ateşin etrafında da ısınmaya çalışıyorlar. Çevredekilerin yardımlarıyla karınlarını doyurmaya çalışan sığınmacılar, yetkililerin kendilerine sahip çıkmasını istiyor.

İHA muhabirine telefonla açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Derecik beldesinde çadır kent kurmadıklarını söyledi. Suriye'den kaçan ailelerin kendi imkanlarıyla burada çadır kurduklarını ifade eden Vali Toprak, burada toplanan ailelerin güvenli bir şekilde Van'daki göç merkezine gönderildiğini belirtti.

Ayhan Dinç



