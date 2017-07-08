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Irak Televizyonu: 'Musul'un kurtulmasına saatler kaldı'

Irak televizyonu Musul'un alınmasına saatler kaldığını açıkladı.

Irak Televizyonu: Musulun kurtulmasına saatler kaldı

08 Temmuz 2017 15:40

Haberde, havan ve top saldırılarının vurduğu DEAŞ’in son kalesinden siyah dumanların yükseldiği bildirildi.
Irak televizyonuna bağlanan, Irak askeri güçlerinin içinde bulunan muhabir zafere son birkaç metre kaldığını son zaferin ilan edilmesinin saatler meselesi olduğunu söyledi.

Bir Irak askeri sözcüsü DEAŞ’in savunma hatlarını çökmekte olduğunu, DEAŞ militanlarının keskin nişan atışı, el ve intihar bombalarıyla kendilerini savunmaya çalıştıklarını söyledi. Şehrin dar sokaklarında çatışmalarının ev, ev sokak, sokak devam ettiği kaydedildi. 

Etiketler: Irak, musul


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