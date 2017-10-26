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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den çağrı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Kerkük halkına seslenerek “Korkmayın, işkence, kaçırma ve zulme maruz kalan vatandaşlarımız varsa gidip şikayet etsin. Zulüm edenler cezalandırılsın” dedi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihiden çağrı

26 Ekim 2017 00:57

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Türkmen sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Salihi, Türkmen Cephesi Başkanlık binasında yaptığı basın açıklamasında Türkmenlere yapılan haksızlıklara değinerek Kerkük’ten Peşmerge’nin çekilmesinden sonra Irak Merkezi Hükumetinin kontrolüne geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek güvenlik sorununun ortadan kalktığını belirtti.
Salihi, Türkmenlere seslenerek “Önceki Kerkük asayiş ve emniyet güçleri elinde işkence, şantaj, zulüm ve kaçırmaya maruz kalan vatandaşlarımız insan hakları komisyonu, parlamento ofisi, adliyede ve emniyette dava açmalarını istiyorum” dedi.
Salihi, şunları kaydetti: “Bugün kanun ve yasa uygulaması başladı. Cesur olun, zulüm edenler cezalandırılsın. Hesap vermeleri gerek, zulüm edenler zan etmesin ki kurtuldular. Biz vazgeçmeyiz. Zalim değiliz zulmü de kabul etmeyiz. Bakın eski Kerkük Valisi Necmettin Kerim, çok zulüm etti ve sonunda kaçtı" 

 

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