Irak Türkmen Cephesi Bulava köyü sorumlusu ve ailesine silahlı saldırı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Bulava köyü sorumlusu Ahmet Ömer ve ailesi kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Olayda yaralanan 3 kişi Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine, inceleme çalışmaları için çok sayıda polis ekipleri gönderildi.

Olayda yaralanan Ahmet Ömer, "Tam ailemle köye girerken anıdan karşımıza silahlılar çıktı ve saldırmaya başladılar. Saldırıda ben ve eşim yaralandı. Ardından arabam yandı" dedi.

Saldırıda yaralanan Mustafa Ömer ise, “Saldırıya uğrayan kardeşimin yanına geldim. Orada tekrar bize saldırdılar ve bacağımdan yaralandım. Gece ve yağmurlu olduğu için saldıranları görmedik. Olay yerinden de hemen kaçtılar" diye konuştu.

Kerkük hastanesine gelen Irak Türkmen cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, "Hükümete ve Kerkük'teki güvenlik güçlerine sesleniyorum. Eğer görevlerini tam yapamıyor ve bizleri koruyamayacaksa ellerimize silah alırız. Bölgelerde kendimizi koruruz" dedi.

Semir Yemenci