Irak Temsilciler Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Türk askerinin Irak’ta kalma süresini uzatan tezkereyi onaylamasının ardında, kararı kabul etmediğini duyurdu. ABD ordusunda görevli Yarbay John Dorian, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında Irak’taki terör örgütü DAEŞ ile mücadele için ABD öncülüğünde kurulan koalisyona 60 farklı ülkeden 4 bin 500’ü Amerikan olmak üzere 8 binden fazla askerin katıldığını söylemişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Musul operasyonu öncesinde 615 Amerikan askerinin daha bölgeye gönderileceği ifade edilmişti. Öte yandan bin 300’den fazla İngiliz, 300 kadar İspanyol, 150 Hollandalı ve 140 Alman asker de Irak güçlerine askeri eğitim vermek üzere ülkede bulunuyor.

Irak yönetimi, ülkelerinde bulunan 8 bin yabancı askerin mevcudiyetine rağmen, 2 bin Türk askerinin Başika kampında Iraklı güçlere eğitim vermesini ise her fırsatta eleştiriyor. Başika’daki Türk askerini yasa dışı sayan yönetim, açıklamasıyla ülkedeki yabancı askerlere karşı çifte standart uyguladığını da gözler önüne seriyor.

Irak Temsilciler Meclisinin açıklaması

Irak Temsilciler Meclisi açıklamasında, “Aldığımız karar Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’nin çağrılıp nota verilmesi, Türk güçlerinin ‘işgalci güçler’ olarak sayılması ve Irak topraklarından çıkarılması için gerekenlerin yapılması, Türk güçlerinin Irak’a girmesini talep edenler hakkında yargıya başvurmak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının kınanması ve kabul edilmediği, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi, Türk güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümetin BMGK ve BM’ye acilen başvurması, hükümetin ayrıca ülkenin egemenliğinin korunması için siyasi ve diplomatik yollara başvurması talebini içeriyor” ifadeleri yer almıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığının cevabı

Dışişleri Bakanlığı da, Irak Temsilciler Meclisi’nin açıklamasını kınayarak, “Özellikle söz konusu kararın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ithamlar içeren bölümünü şiddetle protesto ediyor ve kabul edilemez buluyoruz. Bu kararın, Türkiye’nin yıllardır her konuda yanında durduğu ve elindeki tüm imkanlarla destek olmaya çalıştığı Irak halkının büyük bölümünün görüşlerini yansıtmadığını düşünüyoruz. Türkiye, ulusal güvenliğine bir tehdit olarak gördüğü DAEŞ’le en başından bu yana kararlı bir mücadele sergilemekte, bu süreçte DAEŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun kuruluşundan itibaren bir üyesi olarak Koalisyon'un çabalarını kuvvetli şekilde desteklemektedir. Türkiye, yıllardır Irak’tan kaynaklanan terör tehdidi nedeniyle binlerce vatandaşını kaybetmiş ve Irak’taki mezhepçi yaklaşımlar nedeniyle yaşanan istikrarsızlıkların doğrudan etkisinde kalmış olmasına rağmen, Irak’ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, istikrarını ve güvenliğini gerektiğinde büyük siyasi ve ekonomik bedelleri üstlenmeyi göze alarak en kuvvetli şekilde savunmuştur. Bugüne kadar Irak’a Türkiye’den kaynaklanan hiç bir tehdit olmamıştır” ifadelerine yer vermişti.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca, “Irak Temsilciler Meclisi'nin söz konusu kararında bahse konu TBMM tezkeresi yeni bir tasarruf değildir. Irak'ın kuzeyinden neşet eden PKK terör örgütü tehdidine karşı ilk defa 2007'de kabul edilmiştir. DAEŞ terör örgütünün ortaya çıkmasıyla birlikte bu örgütü ve Suriye'yi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yıllardır kabul edilmekte olan söz konusu tezkereye karşı ses çıkarmayan Irak Temsilciler Meclisi'nin, terörün Irak'ta ve Türkiye'de bu kadar can aldığı bir dönemde bunu yeni bir tasarrufmuş gibi gündeme getirmesini de manidar buluyoruz. Türkiye, ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle öz savunma hakkını kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği mücadelede olduğu gibi, ortak bir geleceği paylaştığı Irak’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda sergilediği ilkeli tutumunda da kararlılığını koruyacaktır” denildi.