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Irak Yüksek Seçim Kurulu deposunda yangın çıktı

Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği’ne ait oyların bulunduğu depoda yangın çıktı.

Irak Yüksek Seçim Kurulu deposunda yangın çıktı

10 Haziran 2018 17:10

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