40 ton elma ihraç edildi

Denizli’nin Çameli ilçesindeki Kızılyaka Kalkınma Kooperatifi Soğuk Hava Tesislerinde bekletilen 40 ton elma Irak’a ihraç edildi. Soğuk hava deposunda yapılan tasnifleme ve boylama çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Çameli Soğuk Hava Tesisi yetkilileri, soğuk hava tesislerinde bekletilen elmanın ilk etapta 1 TL’den alıcı bulduğunu belirtti.

Bölgeden elma ihracatına başlanmasının üreticileri sevindirdiğini kaydeden Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer, "Çameli ilçesinde elma üretimi yaklaşık bin ton. Birinci sınıf elmaları soğuk hava depolarında bekletiyorduk. Ürünlerimizin tatmin edici bir fiyattan satılması için ihracat kapılarının açılmasını bekledik. Üreticilerimiz elma ihracatının başlamasına sevindi. Soğuk hava depolarında saklanan elmalar boy ile renklerine göre ayrımı yapıldıktan sonra ihraç ediliyor" dedi.

İhracat kapılarının açılmasıyla daha önce Rusya’ya da elma göndereceklerini belirten Tuncer, "İhracat devam ediyor. İlk kez üreticinin yüzü gülüyor. Tabi bizler de bu mutluluğa ortak olmanın sevincini yaşıyoruz. İlçemiz elmasının aroması, sertliği, kalitesi, tadı hiçbir bölgede bulunamayacak orandadır. Ürettiğimiz elmanın pazar bulacağına ve yeni taleplerin gelmesini sağlayacağından kuşkumuz yok" ifadelerini kullandı.

Medeni Topaloğlu