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Irak’ın kuzeyinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı

Irak’ın kuzeyinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Irakın kuzeyinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı

25 Aralık 2017 11:19

Alınan bilgilere göre, PKK terör örgütünün kış üslenmesine karşı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin sınırında, Irak’ın kuzeyindeki Kaniraş bölgesinde bir grup teröristle sıcak temasa girdi. Çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı belirtildi. 

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Şemdinli bölgesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu iki askerin şehit olduğunu, bir askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "25 Aralık 2017 tarihinde Hakkari Şemdinli bölgesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavisine devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.  

 

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