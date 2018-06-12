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Irak’ın kuzeyinde yürütülen harekatı takip etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte; Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu, Akar, Irak’ın kuzeyinde icra edilen hava harekatının bir bölümünü harekat merkezinden takip etti.

Irakın kuzeyinde yürütülen harekatı takip etti

12 Haziran 2018 13:10
 

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