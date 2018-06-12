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iha.com.tr »
Gündem »
Irak’ın kuzeyinde yürütülen harekatı takip etti
12 Haziran 2018 13:10
Irak’ın kuzeyinde yürütülen harekatı takip etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte; Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu, Akar, Irak’ın kuzeyinde icra edilen hava harekatının bir bölümünü harekat merkezinden takip etti.
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12 Haziran 2018 13:10
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