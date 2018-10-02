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Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih
Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih

Irak Meclisi, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Berhem Salih'i yeni Cumhurbaşkanı seçti.

Irak Meclisi, cumhurbaşkanını seçmek için bugün bir oturum yaptı. Toplam 329 milletvekilinden 301 milletvekili oylamaya katıldı. İlk oturumda yapılan oylamada Berhem Salih 156 oy alırken, en yakın rakibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi'nin adayı (KDP) Fuat Hüseyin ise 89 oy aldı. Fuat Hüseyin'in adaylıktan çekilmesinin ardından ikinci oturum yapılmazken, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Berhem Salih açık bir farkla Irak'ın 4. Cumhurbaşkanı seçildi.
Irak'ta milletvekili seçimlerinin yapılmasının üzerine 5 ay geçmesine rağmen henüz yeni hükümet kurulamadı. İki büyük Kürt partisi arasındaki ihtilaf yüzünden bir süredir ertelenen meclis, 4. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün toplandı.  

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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