Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Salih, Abdulmehdi'yi hükümet kurmakla görevlendirdi

Irak'ta geçen Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından bir türlü kurulamayan hükümet sorunu çözülmeye başlandı. Irak Meclisinin bu akşam yaptığı oturumda cumhurbaşkanlığına seçilen Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Berhem Salih yeni hükümeti kurması için Adil Abdulmehdi'yi görevlendirdi.

Irak Ulusal İttifakı çatısı altında Irak İslam Yüksek Konseyi'nin bir üyesi olan Abdulmehdi'nin 30 gün içerisinde yeni hükümeti kurması gerekiyor.

Abdulkadir Hacıoğlu