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Iraklı ailenin evinde yangın çıktı: 7 kişi hastanelik oldu

Iraklı ailenin evinde yangın çıktı: 7 kişi hastanelik oldu
Iraklı ailenin evinde yangın çıktı: 7 kişi hastanelik oldu

Samsun'da Irak uyruklu 7 kişilik ailenin kaldığı kaldığı 5 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında dumandan zehirlenen zehirlenen 1'i çocuk 7 kişi hastanelik oldu.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kırklareli Sokak'ta bulunan 5 katlı Kerimoğlu Apartmanı'nın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Muthher Khalaf Mohammed Al Obaıdı ve eşi ile 5 çocuğunun kaldığı evde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan aile fertleriyle aynı apartmanda oturan aralarında 1'i çocuk 7 kişi dumandan etkilenerek ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Muhammer Ay-Kenan Akyüz-Barış Gök
 

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