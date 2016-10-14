Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, İngiltere’de verdiği mülakatta, Irak toprak bütünlüğünün Türk askeri tarafından ihlal edildiğini öne sürerek, “Tüm seçenekleri değerlendireceğiz. Eğer Diplomatik yollar başarısızlıkla sonuçlanırsa yasal ve uluslararası yollara başvuracağız” dedi. “Egemenliğimiz ihlal edilirken, seçeneklerimiz açık ve kimse bu seçenekleri sınırlayamaz” diyen Caferi, Kürt bölgesinde bulunan Peşmergenin, Iraklı askeri güçlerinden olduğunu kaydederek, “Aynı zamanda, Irak’ın silahlı güçlerinin bir parçasıdır ve hepsi Iraklıdır” ifadelerini kullandı.