Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Kanal Caddesi Kısmet Apartmanı'nda oturan 54 yaşındaki Iraklı emlakçı Mehdi Saleh, 3 gün önce evinde elleri arkadan bağlı boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Saleh'in yanında çalışanları sorguladı. Yapılan çalışmalarda, 3 ay önce emlakçıda çalışan Suriye uyruklu S.S. isminde birinin olduğu tespit edildi. Suriye uyruklu S.S.'yi sorguya alan Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili olarak Suriye uyruklu A.O., A.N. ve H.İ.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Emlakçıda çalışan S.S.'nin kasada para bulunduğunu bildiği ve bu parayı almak için A.O., A.N. ve H.İ. ile birlikte 3 gün önce Mehdi Saleh'in evine gittikleri belirlendi. S.S.'nin gözcülük yaptığı, diğer zanlıların Saleh'i ellerini arkadan bağladıkları ve havlu ile boğarak öldürdükten sonra emlak dükkanında bulunan kasanın anahtarını aldıkları bildirildi. Emlak dükkanındaki kasayı üç kez açma teşebbüsünde bulunan zanlıların devriye gezen polis ekiplerinden tedirgin olarak parayı alamadan kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Zanlılardan S.S.'nin sabah saatlerinde emlak dükkanına gittiği, burada eski mesai arkadaşının endişelenmesi ile Mehdi Saleh'in evine gittiği ve ölüp ölmediğini kontrol ettiği ortaya çıktı. Suriyeli S.S., A.O., A.N. ve H.İ., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Ali Göç - Turan Bulut