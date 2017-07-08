Iraklı kadın turiste Bulgar hırsız şoku

Olay, 6 Temmuz günü sabah 10.00 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir AVM’de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, AVM’ye alışveriş için bebeğiyle birlikte giren A. T. H., çantasını bebek arabasında bıraktı. Bu sırada Bulgaristan vatandaşı olan 3 kadın ise bebek arabasındaki çantayı alarak kaçtı. Çantasının alındığını anlayan Iraklı kadın, polis ekiplerinden yardım istedi. Polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyip şahısları tespit etti. 3 kadını bulmak için çalışma başlatan asayiş şube hırsızlık büro amirliğine bağlı ekipler, şüphelilerin ticari taksi ile Lara bölgesindeki bir otele gittiğini tespit etti. Şüphelilerin kaldıkları otele baskın düzenleyen ekipler, çalınan çanta ve paraları ele geçirdi.

Ekipler Bulgaristan vatandaşı olan E.E.Z (28), İ.İ.S. (39) ve E.İ.V. (40) isimli şüphelileri gözaltına aldı. İfadeleri alınan Bulgar vatandaşları Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.