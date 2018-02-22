Iraklı kadını gasp etmişti! Tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Amerika'da doktor olan ve Samsun'da yaşayan Iraklı Jazaer Kareem Z.A. (63), evindeki bilgisayarının modemi bozulduğu için tanıdığı Suriyeli Bassam E.D.'den yardım istedi. Bassam E.D., modem tamircisi olduğunu söylediği Iraklı 2 kişiyi kadının evine götürüp ayrıldı. Eve gelen Jaaer K.Z.A. ile Ali Jumaa H., Iraklı kadını darp etti. Kolunu kırdıkları ve elmacık kemiğini çatlattıkları kadını bağlayan şahıslar, evde bulunan yakut gerdanlık, cep telefonu, laptop, 2 bin ABD doları ile bin 500 lira para ve banka kartlarını alarak kaçtı. Kadının olayı polise haber vermesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Suriyeli Bassam E.D.'yi (24) Samsun-Ankara karayolunda gasp edilen yakut gerdanlık, banka kartları, telefon, laptop ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Jaaer K.Z.A. da yakalandı. Polisteki sorguları tamamlanan Suriyeli ve Iraklı gençler, dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayın firari zanlısı Iraklı Ali Jumaa Hamad H.(21) de Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ali Jumaa Hamad H., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ali Jumaa Hamad H. , tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

