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Iraklı kadının bağlanıp gasp edilmesine 2 tutuklama

Samsun'da evine gittikleri Iraklı kadını bağlayıp darp ederek kolunu kırıp evdeki ziynet eşyası, para, telefon ve bilgisayarı gasp ettikleri iddia edilen 1'i Suriye uyruklu, 1'i Iraklı 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Iraklı kadının bağlanıp gasp edilmesine 2 tutuklama

21 Şubat 2018 19:24

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Amerika'da doktor olduğu öğrenilen ve Samsun'da yaşayan Iraklı Jazaer Kareem Z.A.(63) evindeki bilgisayarının modemi bozulduğu için tanıdığı Suriyeli Bassam E.D.'den yardım istedi. Bassam E.D. modem tamircisi olduğunu söylediği Iraklı 2 kişiyi Iraklı kadının evine götürüp ayrıldı. Eve gelen Jaaer K.Z.A. ile kimliği tespit edilemeyen Iraklı genç birlikte Jazaer Kareem Z.A. adlı Iraklı kadını darp ederek kolunu kırıp, elmacık kemiğini çatlattıktan sonra kanlar içinde bırakıp bağlayarak evde bulunan yakut gerdanlık, cep telefonu, laptop bilgisayar, 2 bin ABD doları ile bin 500 lira para ve banka kartlarını gasp edip kaçtı.

Iraklı kadının olayı polise haber vermesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Suriyeli Bassam E.D.'yi (24), Samsun-Ankara karayolunda gasp edilen yakut gerdanlık, banka kartları, telefon, laptop bilgisayar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Jaaer K.Z.A. da yakalandı.
Polisteki sorguları tamamlanan Suriyeli ve Iraklı gençler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Suriyeli Bassam E.D. ve Iraklı Jaaer K.Z.A. tutuklandı. 

Muhammer Ay

Etiketler: gasp, ıraklı kadın, Samsun

 

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