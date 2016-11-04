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Iraklı sığınmacı ailenin evinde yangın

Çorum'da, Iraklı sığınmacı bir ailenin evinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Iraklı sığınmacı ailenin evinde yangın

04 Kasım 2016 12:43

Yangın, Gülabibey Mahallesi, Cemilbey Caddesi No:51'de bulunan 2 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çıkan yangında Iraklı Marvvan Dıhara Muhammed (31), Rugaiya Farhan Tesım (30) ve isimleri öğrenilemeyen 5'i çocuk olmak üzere toplam 7 kişi dumandan zehirlendi. Dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının Iraklı ailenin oturduğu evin kömürlük olarak kullandığı odasında başladığı ve kısa sürede diğer odalara yayıldığı belirlendi. Çıkan yangında merdivenleri kullanarak evden çıkamayan mülteciler, dumandan etkilenmemek için balkona çıkarak kurtarılmayı beklemeye başladılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan aileyi sepetli itfaiye aracı ile balkondan almak üzere harekete geçti ancak diğer ekipler tarafından yangın kontrol altına alınınca aile fertleri merdivenlerden aşağıya indirildi.
Karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen aile fertleri olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Eğitm ve Araştırma hastanesine sevkedilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

Bülent Özkaleli

Etiketler: çorum, Iraklı sığınmacı, yangın


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