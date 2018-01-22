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Iraklı Türkmenlerden Zeytin Dalı Operasyonu'na destek

Irak Türkmenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na tam destek veriyor.

Iraklı Türkmenlerden Zeytin Dalı Operasyonuna destek
Türkiye'ye bir destek de onlardan geldi! - Foto Galeri

22 Ocak 2018 21:23
Iraklı Türkmenlerden Zeytin Dalı Operasyonu'na destek - Tıkla İzle

Irak Türkmenleri, Türk askerleriyle birlikte düşmana karşı hazır olduklarını ve Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklerini dile getirdi. Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye bugün milli mücadele vermektedir. O milli mücadele Türkiye'nin bekası, bölgenin istikrarı için çok önemlidir. Irak Türkmenleri ve Türkmen Cephesi olarak Türkiye'yi destekliyoruz ve arkasındayız. Gerekirse bir asker olarak Türkiye'ye gelip, Türkiye'de mücadele vermeye hazırız. İnşallah bu operasyondan Mehmetçiklerimiz başarıyla çıkar" dedi.
Ömer Beyoğlu isimli vatandaş ise, "Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden ve oralarda bulunan terör örgütü PKK ve uzantıları PYD/YPK oralardan temizlenmeli. Bu gibi oyunlara izin vermeyeceğiz. Allah Türk askerini korusun. Gönlümüz, fikrimiz onlarladır. İnşallah zafer bizimdir" diye konuştu. 

Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkanı Hüsamettin Türkmen de İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'de yaptığı harekatı hepimiz destekliyoruz. Türkiye'nin haklı bir davasında tüm Türkmenler hazırdır, Türkiye'nin yanındadır" dedi. 

Etiketler: Iraklı Türkmenler

 

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