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Iraklılar ABD’nin hükmet kurma sürecine müdahalesini protesto etti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta toplanan yüzlerce kişi, ABD’nin Irak’ın hükümet kurma sürecine olan müdahalesini protesto etti.

Iraklılar ABDnin hükmet kurma sürecine müdahalesini protesto etti

31 Ağustos 2018 22:50

Irak’ın başkenti Bağdat’ta toplanan yüzlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’taki hükümet kurma çalışmalarına müdahalesini protesto etti. Bağdat'ın Firdous meydanında bir araya gelen yüzlerce Iraklı ABD karşıtı sloganlar attı. Daha sonra Irak'taki Washington Büyükelçiliği’nin önüne gelen protestocular büyükelçiliğin önünde "terörün kaynağı" olduğu yazılı dövizler taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un Irak hükümet kurma dosyasını görüşmek üzere Irak’a gelmesini de eleştiren protestocular, McGurk'un posterlerini taşıyarak ABD’nin elini ıraktaki siyasi süreçten çekmesini istedi.

Irak'ta 12 Mayıs’ta gerçekleşen genel seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümet kurma arayışları hala devam ediyor.  

Hamad Alnajjar
 

 

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