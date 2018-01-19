'Irak’ta 1,3 milyon çocuk evsiz'

Irak hükümetinin geçtiğimiz ay tüm topraklarını DEAŞ’tan temizleyerek zaferini ilan etmesinin ardından yerinden edilmiş insanların ve bombardımanlar nedeniyle hasar görmüş bölgelerin eski haline getirilmesi için çalışma başlatıldı. UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins, Irak’ta savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 2,6 milyon kişinin yarısının çocuk olduğunu ifade etti. Hawkins, savaşın meydana getirdiği kalıcı hasar nedeniyle bu insanların hayatlarını yeniden inşa etmenin zorlaştığını söyledi. "Irak genelinde 4 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğunu düşünüyoruz” diyen Hawkins, “Savaşın birkaç alanda son bulmasına karşın şiddet olayları diğer bölgelerde devam ediyor. Sadece bu hafta Bağdat’ta üç bomba patladı" ifadelerini kullandı.

Hawkins, "Şiddet sadece çocukları öldürmekle ve onlara zarar vermekle kalmıyor; okulları, hastaneleri, evleri ve yolları tahrip ediyor. Toplulukları bir arada tutan hoşgörü kültürünü ve toplumsal dokuyu parçalıyor” dedi.