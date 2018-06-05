Diğer
Kategoriler

Irak’ta 150 DEAŞ’lıya idam

Irak’ın Musul kentindeki güvenlik güçlerinin, 150 DEAŞ mensubu teröristi idam edilmek üzere Bağdat’a gönderdiği bildirildi.

Irakta 150 DEAŞlıya idam

05 Haziran 2018 21:38

Irak’ın Musul kentindeki güvenlik güçlerinin 150 DEAŞ mensubu teröristin idam edilmek üzere başkent Bağdat’a gönderildiği öğrenildi. İdama gönderilen teröristlerin geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdikleri saldırılarda masum insanları öldürdükleri ve suçlarını da kabul ettikleri aktarıldı. Açıklamada infazı gerçekleştirilecek kişilerin tümünün Irak uyruklu olduğu belirtildi. 

Haziran 2014’te Irak’ın 2. büyük şehri olan Musul’u ele geçiren terör örgütü DEAŞ, 3 yıl boyunca yüzlerce insanı öldürmüş ve gasp etmişti. Musul geçen yıl Temmuz terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmişti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç