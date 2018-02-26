Irak’ta 16 Türk kadına idam cezası

Irak’ta terör suçu işledikleri sebebi ile yargılanan Türk uyruklu 16 kadın, dün idam cezasına çarptırıldı. Irak Yargıtay Hakimi Abdul Sattar Al-Beeraqdar, infaz kararı verilen kişilerin terör örgütü DEAŞ’a üye olduğunun kanıtlandığını söyledi. Kararı veren mahkeme, davanın bir üst mahkemeye taşınabileceğini belirtti. Sözcü, “İdam cezasına çarptırılan kadınlar, sorgularında terör örgütü DEAŞ’a katıldıklarını ve DEAŞ üyesi teröristlerle evlenerek örgüte lojistik destek sağladıklarını itiraf etti” şeklinde konuştu. Güçlü adamlarla evlendirilecekleri vaadiyle dünyanın pek çok farklı yerinden DEAŞ’a katılmaya ikna edilen kadınlar ise Irak’taki yüzlerce davanın konusunu oluşturuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıklamalarına göre, Irak’ta terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla ölüm cezasına ya da ömür boyu hapse çarptırılan yüzlerce kadın bulunuyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Irak araştırmacılarından Belkis Wille, geçen hafta yaptığı bir açıklamada “Bu gibi durumlarda kadınlar DEAŞ üyeleri ile evlendikleri ya da sınırı zorla geçtikleri için ağır cezalara çarptırılıyor. Irak mahkemeleri önceliklerini yeniden belirlemeli” ifadelerini kullandı.