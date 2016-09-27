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Irak’ta 3 bombalı saldırı: 17 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede gerçekleştirilen 3 bombalı saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken, en az 50’den fazla kişi yaralandı.

Irakta 3 bombalı saldırı: 17 ölü

27 Eylül 2016 14:14

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede 3 bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bağdat’ın El Cedide bölgesinde bir canlı bombanın üzerindeki patlayıcıyı ateşlemesi sonucu gerçekleştirilen saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybederken, 30’dan fazla da kişi yaralandı. Bir diğer saldırı ise Bağdat’ın batısındaki Bayaa caddesinde gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Bağdat’ın El Radhwaniya bölgesindeki saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen olmazken, saldırıları terör örgütü DAEŞ’in gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Temmuz ayında Bağdat’ın Karrada adlı bölgesinde bomba yüklü aracın gerçekleştirilmesiyle gerçekleştirilen saldırıda 324 kişi hayatını kaybetmiş, saldırı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti. 

Etiketler: bombalı saldırı, Irak


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