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Irak'ta 60 bin kişi sudan zehirlendi

Irak'ta 60 bin kişi sudan zehirlendi
Irak'ta 60 bin kişi sudan zehirlendi

Irak İnsan Hakları Komiserliği Basra Ofisi, 60 bin kişinin sağlıksız içme suyundan zehirlenerek hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Irak, aylardır işsizlik, yolsuzluk, elektrik ve su gibi temel hizmetlerinin yoksulluğu nedeniyle protesto gösterilerine sahne olurken, ülkenin güneyindeki Basra kentinde 60 bin kişi kirli içme suyu zehirlenmesi vakası ile hastanelere kaldırıldı. Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, devletin bu tehlikeli duruma karşı önlem almamasının şaşkınlıkla karşılandığı bu gibi çevre felaketinin Basralılar için ciddi bir tehlike olduğu belirtildi.

Irak güneyindeki Şiilerin ağırlıkta olduğu Basra kentinde iki aydan fazladır süren protesto gösterilerinde aralarında İran Başkonsolosluğu olmak üzere 25'ten fazla siyasi parti ve kamu binası yaklaşık 20 bin gösterici tarafından ateşe verildi. Irak'ta bu ay düzenlenen gösterilerde 18 kişi hayatını kaybederken 190 kişi de yaralandı.
Abdulkadir Hacıoğlu  

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