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Irak’ta bomba yüklü ambulanslarla saldırı: 21 ölü

Irak’ın Tikrit ve Samarra kentlerinde bomba yüklü ambulanslarla yapılan saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Irakta bomba yüklü ambulanslarla saldırı: 21 ölü

06 Kasım 2016 13:46

Musul’un DEAŞ’ten temizlenmesi amacıyla başlatılan operasyonun devam ettiği sıralarda başkent Bağdat’ın kuzeyindeki Tikrit ve Samarra kentlerinde bu sabah bomba yüklü ambulanslarla saldırı düzenlendi. Tikrit’te bomba yüklü bir ambulansın kentin girişindeki kontrol noktasında patlatılması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Samarra kentindeki saldırıda ise Şii El Askari camisinin otoparkında yine bomba yüklü ambulansın infilak ettirilmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Her iki kentte de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 


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