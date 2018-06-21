Irak’ta oylar yeniden elle sayılacak

Irak Federal Mahkemesi, geçtiğimiz ay yapılan seçimlere hile karıştığı iddiası üzerine Irak Meclisi’nin almış olduğu kararları görüşmek için toplandı. Mahkeme, elektronik sistemle sayılan oyların yeniden elle sayılmasını uygun gördü. Seçimlerle ilgili itirazları ve meclisin kararlarını görüşmek için toplanan Irak’ın en yüksek yargısı olan Federal Mahkeme Başkanı Mithat el-Mahmut bugün basın toplantısı düzenledi.

Federal Mahkeme üyelerinin hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan el-Mahmut, meclisin seçim yasasının 3. Kanunu ile almış olduğu kararın yasal olduğunu ancak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki özel oylama, yurt dışı ve göçmenlerin oylarının iptal edilmesinin yasalara aykırı olduğunu söyledi. El-Mahmut, meclisin seçim sonuçlarını yeniden elle sayılmasının yasal olduğunu vurguladı.

Irak’ta Mayıs ayında yapılan seçimleri Şii lider Mukteda el-Sadır’ın başkanlığındaki Sairun İttifakı, 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekili kazanmıştı. Şii Milis Gücü Haşdi Şabi Komutanı Hadi el-Amiri başkanlığındaki Fetih İttifakı 47 sandalye ile ikinci sırada gelirken, Başbakan Haydar el-İbadi Başkanlığındaki el-Nasr İttifakı 42 sandalye ile üçüncü sırada gelmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu