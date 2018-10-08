Irak'ta patlama: 3 ölü, 1 yaralı

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Anbar'ın Hit ilçesinde Irak ordusu ile Şii milis gücü Haşdi Şabi'yi hedef alan saldırıda 2 asker ile bir Haşdi Şabi mensubu öldü, bir asker de yaralandı.

Irak'ın özellikle Sünnilerin yoğunlukla bulundukları bölgelerde zaman zaman terör saldırıları meydana geliyor. Saldırıların çoğunu kimsenin üstlenmemesine rağmen Iraklı yetkililer, saldırıların geçen yıl ülkeden çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Abdulkadir Hacıoğlu

