TKÜUGD Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan, Irak’ta terör örgütlerine eğitim verildiği iddia edilen yerlerin ve eğitim anlarına ait fotoğrafları yayınladı. Yavuzaslan, "İbadi Başbakan olduğu dönemde Irak’ın kuzeyinde 2014 yılından itibaren PKK’nın artan faaliyetlerine müdahale etmedi. Aynı şekilde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi de Sincar ve Kerkük’te artan PKK varlığına izin verdi. Bağdat 2017 yılı bütçesine PKK için 22 milyon bütçe ayırdı. Silah yardımı da yapacağını açıkladı. Bunun yanında son yıllarda özellikle Talabani’ye bağlı Peşmerge yapısı PKK ile hareket ediyor. Irak’ın kuzeyinde DEAŞ ile mücadelede diğer terör örgütü PKK’ya alan açılarak elaman ve maddi kaynak sağlandı” dedi.