Irak’ta seçim sonuçları elle sayılacak

Irak’ta 12 Mayıs’ta düzenlenen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının ardından başlayan tartışma sürüyor. Seçim sonuçlarına yapılan itirazların ardından Irak Meclisi, elektronik sistemle sayılan oyların iptal edilmesine ve tüm sandıklarda sayımın elle yapılmasına karar verdi.

Irak’ta 12 Mayıs tarihinde yapılan olaylı seçimleri Şii lider Mukteda el-Sadır’ın başkanlığındaki Sairun İttifakı 54 sandalye ile birinci sırada gelirken, Mesut Barzani Başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 25 sandalye ile IKBY’de 1. Irak’ta 5. sırada geldi.