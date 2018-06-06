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Irak’ta seçim sonuçları elle sayılacak

Irak’ta meclis, Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliğinden elektronik sistemle sayılan oyların iptal edilmesi ve Irak genelinde tüm sandıklarda sayımların elle yapılmasını istedi.

Irakta seçim sonuçları elle sayılacak

06 Haziran 2018 18:36

Irak’ta 12 Mayıs’ta düzenlenen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının ardından başlayan tartışma sürüyor. Seçim sonuçlarına yapılan itirazların ardından Irak Meclisi, elektronik sistemle sayılan oyların iptal edilmesine ve tüm sandıklarda sayımın elle yapılmasına karar verdi. 

Irak’ta 12 Mayıs tarihinde yapılan olaylı seçimleri Şii lider Mukteda el-Sadır’ın başkanlığındaki Sairun İttifakı 54 sandalye ile birinci sırada gelirken, Mesut Barzani Başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 25 sandalye ile IKBY’de 1. Irak’ta 5. sırada geldi.  

 

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