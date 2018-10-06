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Irak'ta terör saldırıları: 4 ölü, 18 yaralı

Irak'ta terör saldırıları: 4 ölü, 18 yaralı
Irak'ta terör saldırıları: 4 ölü, 18 yaralı

Irak’ın, Felluce, Selahattin ve Musul kentlerinde meydana gelen terör saldırılarında 4 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı.

Irak'ın, Felluce, Selahattin ve Musul kentlerinde meydana gelen terör saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. İlk saldırı bu sabah Anbar iline bağlı Felluce kentinde meydana geldi. Kent merkezinde park halindeki bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1'i polis olmak üzere 5 kişi yaralandı. İkinci patlama ise Selahattin iline bağlı Siyinye kentinde meydana geldi.

Beyci Petrol Rafinerisi memurlarını taşıyan otobüse yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişinin de yaralandığı bildirildi. Terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan Musul kentinde düzenlenen saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kaynakları, kente bağlı el-Sadiye köyüne baskın yapan DEAŞ militanlarının 3 kişiyi öldürdüğünü ve 1 kişiyi de yanlarına alarak kayıplara karıştıklarını söyledi. 

Teröristleri yakalamak için güvenlik güçlerinin bölgede arama başlattığı öğrenildi.  

Abdulkadir Hacıoğlu 

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