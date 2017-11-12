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Irak’ta toplu mezar bulundu

Irak’ın Hawija bölgesinde 400 kişilik toplu mezar bulundu.

Irakta toplu mezar bulundu

12 Kasım 2017 12:47

Irak’ın Hawija bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen yaklaşık 400 kişiye ait toplu mezar bulundu. Kerkük Valisi Rakan Said, toplu mezarların DEAŞ militanlarının infaz merkezine çevirdiği bir askeri üssün yakınlarında bulunduğunu belirtti. Toplu mezarda bulunanların bazılarının sivil kıyafetli olduğu, bazılarının üzerinde ise tulum bulunduğu kaydedildi.

Irak güçleri, DEAŞ’tan geri alınan pek çok bölgede toplu mezarlar buldu. Geçtiğimiz yıl 72 alanda toplu mezar bulunduğuna dair raporlar yayınlandı. Sözkonusu toplu mezarlarda 5 bin 200 ila 15 bin arasında ceset bulunduğu kaydedildi.

Başkent Bağdat’ın 240 kilometre kuzeyinde bulunan ve terör örgütü DEAŞ’ın 2014 yılında ele geçirdiği Hawija, geçtiğimiz ay terör örgütü DEAŞ’tan geri alınmıştı.

 

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