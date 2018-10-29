Irak'ta turist otobüsü kaza yaptı: 10 ölü

Irak'ta düzenlenen Erbain merasimine katılmak için gelen İranlı ziyaretçileri taşıyan otobüs Irak'ın Vasıt kentinde kaza yaptı. Vasıt Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kazada Irak uyruklu şoförün ve 9 İranlı ziyaretçinin yaşamını yitirdiğini belirtilirken, 9 İranlı ziyaretçinin de yaralandığı bildirildi.

Bedre - Kut anayolu üzerinde meydana gelen kazada yaralanan 9 İran uyruklu ziyaretçi tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Irak'ta Şiilerin her yıl düzenledikleri Erbain törenine milyonlarca ziyaretçi katılıyor. Bu yılki merasime 1 buçuk milyondan fazla İranlı katlıyor. Kerbela Valiliği, bu yıl 10 milyon kişinin Erbain kutlamaları için ulaştığını duyurmuştu.