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Irak'ta turist otobüsü kaza yaptı: 10 ölü

Irak'ta turist otobüsü kaza yaptı: 10 ölü
Irak'ta turist otobüsü kaza yaptı: 10 ölü

Irak’ın güneyindeki Vasıt kentinde Erbain kutlamaları için İran’dan gelen turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı. İlk belirlemede 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Irak'ta düzenlenen Erbain merasimine katılmak için gelen İranlı ziyaretçileri taşıyan otobüs Irak'ın Vasıt kentinde kaza yaptı. Vasıt Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kazada Irak uyruklu şoförün ve 9 İranlı ziyaretçinin yaşamını yitirdiğini belirtilirken, 9 İranlı ziyaretçinin de yaralandığı bildirildi.
Bedre - Kut anayolu üzerinde meydana gelen kazada yaralanan 9 İran uyruklu ziyaretçi tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Irak'ta Şiilerin her yıl düzenledikleri Erbain törenine milyonlarca ziyaretçi katılıyor. Bu yılki merasime 1 buçuk milyondan fazla İranlı katlıyor. Kerbela Valiliği, bu yıl 10 milyon kişinin Erbain kutlamaları için ulaştığını duyurmuştu.  

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