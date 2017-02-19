Irak hükümetine bağlı güçler, Musul’un batısı için operasyon başlattı. Operasyonun başladığını Irak Başbakanı Haydar el Abadi duyurdu. Abadi açıklamasında, “Operasyondaki yeni safhayı başlatıyoruz. Musul’un batısını özgürleştirmek için Ninova’ya geliyoruz.
Güçlerimiz, vatandaşlarımızı DEAŞ’tan kurtarmaya başlıyor” dedi.
Halka “Irak ordusunu karşılamak için hazır olun” mesajı verilirken, DEAŞ üyelerine ise “teslim olun” çağrısı yapıldı.
Abadi, 17 Ekim’de Musul’u kurtarma operasyonunun başladığını, 24 Ocak itibariyle de kentin doğusunun DEAŞ’tan temizlendiğini duyurmuştu.