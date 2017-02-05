İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahreyn Ghasemi, ABD Federal yargıcın yedi ülkeden vatandaşların ABD’ye girişini yasaklayan kararın askıya alınmasının ardından müsabakalara katılacak ABD güreşçilere vize verilmesinin uygun görüldüğünü dile getirdi. Ghasemi, hangi ABD’li güreşçilerin İran vizesi olduğunu ve hangi sporcuların İran vizesi alması gerektiğine dair açıklama yapmadı.

En saygın yarışmalardan olan Serbest Stil Güreş Dünya Kupası, 16-17 Şubat’ta İran’ın Kirmanşah kentinde gerçekleştirilecek.