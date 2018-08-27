Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

İran ABD’yi uluslararası ceza mahkemesine şikayet etti

İran, ABD’yi ülkeye karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle uluslararası ceza mahkemesine şikayet etti.

İran ABDyi uluslararası ceza mahkemesine şikayet etti

27 Ağustos 2018 16:32

ABD’nin İran’a karşı yaptırımları konusu, İran tarafından uluslararası ceza mahkemesine taşındı. İranlı avukatlar uluslararası ceza mahkemesine giderek Donald Trump hükumetinin İran’a uyguladığı tek taraflı yaptırımlarını durdurması talebinde bulundu. 

İran tarafından yapılan şikayette, “ABD’nin yaptırımları İran ekonomisine zarar veriyor ve bu konu açıkça 1955’te iki ülke arasında düzenlenen dostluk anlaşmasının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir” ifadeleri yer alıyor.
Tasnim haber ajansının aktardığına göre resmi olarak ABD’nin Salı günü İran’ın şikayetine yanıt vermesi bekleniyor. Uluslararası ceza mahkemesinin bir ay içinde son kararı açıklayacağı, İran medyasında bulunan bilgiler arasında yer alıyor. 

ABD, İran ile 5+1 ülkeleri arasında düzenlenen nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran’a karşı tek taraflı yaptırımlarını yeniden başlatarak, bu ülkeye petrol ihracatı başta olmak üzere diğer alanlarda da yaptırım uygulayacağını belirtmişti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç