İran Basra Başkonsolosluğu yeniden açıldı

Bugün yapılan yeni binanın açılış törenine katılan İran Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Basra Başkonsolosluğuna yapılan saldırı, iki ülkenin düşmanlarının girişimlerine rağmen ortak ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirterek, “Yeni konsolosluk binasının açılışının nedeni bir gün olsa bile çalışmalarında aksaklık olmamasıdır” şeklinde konuştu.

Irakın güneyindeki Basra kentinde iki aydır devam eden işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve yolsuzluğa karşı protesto gösterilerinde 4 gün önce İran Basra Başkonsolosluğu bir grup gösterici tarafından basılarak ateşe verilmişti.

Çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Irakın güneyindeki Basra kentinde Eylül ayındaki protesto gösterilerinde 18 kişi hayatını kaybederken 190 kişi de yaralandı. Aralarında İran Başkonsolosluğu olmak üzere 25ten fazla siyasi parti ve kamu binası yaklaşık 20 bin gösterici tarafından ateşe verildi.

Abdulkadir Hacıoğlu